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Щонайменше 50 осіб постраждали в ДТП в Ріо-де-Жанейро

Щонайменше 50 осіб постраждали в ДТП в Ріо-де-Жанейро

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Щонайменше 51 людина постраждала в результаті крупного ДТП в центрі Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє УНН з посиланням на бразильський портал G1.

Інцидент стався у вівторок увечері за місцевим часом в одному з підземних тунелів в центрі столиці однойменного штату. За даними порталу, зіткнулися два автобуси і п'ять легкових автомобілів.

Чотири людини, стан яких викликав найбільші побоювання медиків, госпіталізовані, решті надається допомога на місці.

Ділянку траси, що зв'язує центр міста і його південну частину, був повністю перекритий. Причини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, у Бразилії зіткнулись 36 автомобілів, є загиблі.

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