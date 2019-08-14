Щонайменше 50 осіб постраждали в ДТП в Ріо-де-Жанейро
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Щонайменше 51 людина постраждала в результаті крупного ДТП в центрі Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє УНН з посиланням на бразильський портал G1.
Інцидент стався у вівторок увечері за місцевим часом в одному з підземних тунелів в центрі столиці однойменного штату. За даними порталу, зіткнулися два автобуси і п'ять легкових автомобілів.
Чотири людини, стан яких викликав найбільші побоювання медиків, госпіталізовані, решті надається допомога на місці.
Ділянку траси, що зв'язує центр міста і його південну частину, був повністю перекритий. Причини ДТП з'ясовуються.
Нагадаємо, у Бразилії зіткнулись 36 автомобілів, є загиблі.