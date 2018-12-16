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Не менее 5 раз подготовка к Объединительному Собору заходила в тупик - Президент

Киев • УНН

 • 9801 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Проведение Объединительного Собора отложили на более чем 3 часа из-за того, что переговоры о подготовке и проведении Собора несколько раз заходили в тупик. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Не менее 5 раз подготовка к Объединительному Собору заходила в тупик - Президент

"Отложили не на три, а более часов. Второе, и я могу сейчас об этом уже откровенно сказать - у нас было как минимум 5 случаев, когда переговоры о подготовке и проведении Собора заходили в тупик. Выход находили с моим участием", - сказал Порошенко.

По его словам, за последнюю неделю он спал не более трех часов в сутки.

"Выход был найден каждый раз в очень демократичной манере", - добавил он.

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