Не менее 5 раз подготовка к Объединительному Собору заходила в тупик - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Проведение Объединительного Собора отложили на более чем 3 часа из-за того, что переговоры о подготовке и проведении Собора несколько раз заходили в тупик. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Отложили не на три, а более часов. Второе, и я могу сейчас об этом уже откровенно сказать - у нас было как минимум 5 случаев, когда переговоры о подготовке и проведении Собора заходили в тупик. Выход находили с моим участием", - сказал Порошенко.
По его словам, за последнюю неделю он спал не более трех часов в сутки.
"Выход был найден каждый раз в очень демократичной манере", - добавил он.