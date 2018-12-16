Щонайменше 5 разів підготовка до Об’єднавчого Собору заходила у глухий кут – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Проведення Об’єднавчого Собору відклали на більше ніж три години через те, що переговори про підготовку і проведення Собору декілька разів заходили в глухий кут. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
“Відклали не на 3-и, а більше годин. Друге, і я можу зараз про це вже відверто сказати — у нас було як мінімум 5 випадків, коли переговори про підготовку і проведення Собору заходили в глухий кут. Вихід знаходили за моєї участі”, — сказав Порошенко.
За його словами, за останній тиждень він спав не більше трьох годин за добу.
“Вихід був знайдений кожного разу в дуже демократичній манері”, — додав він.