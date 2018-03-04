Не менее 5 автомобилей уничтожены в результате масштабного пожара на столичном паркинге

“Крупный пожар в Киеве на Чавдар 13: в подземном паркинге сгорели около 5 авто”, — указано в сообщении.

Отмечается, что в районе пожара сильное задымление. Огонь потушили, но спасатели все еще работают.

Как сообщал УНН, во Львове сгорела машина жены чиновника горсовета.