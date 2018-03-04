Щонайменше 5 автомобілів знищені в результаті масштабної пожежі на столичному паркінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В результаті масштабної пожежі у підземному паркінгу на вулиці Чавдар, 13 у Києві знищені щонайменше 5 автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-спільноту “dtp.kiev.ua”.
“Масштабна пожежа в Києві на Чавдар 13: в підземному паркінгу згоріли близько 5 авто”, — вказано у повідомленні.
Відзначається, що в районі пожежі сильне задимлення. Вогонь загасили, але рятувальники все ще працюють.
Як повідомляв УНН, у Львові згоріла автівка дружини чиновника міськради.