По меньшей мере 21 человек погиб в результате пожара в жилом доме Газы

Детали

Пожар вспыхнул в лагере беженцев Джабалия, сообщило министерство внутренних дел Газы. Предварительное расследование выявило большое количество бензина внутри здания, что способствовало эскалации пожара.

Спикер министерства Ияд Аль-Базм заявил, что все находившиеся в здании погибли.

Согласно сообщениям местных СМИ, среди погибших были целые семьи, среди которых были врач, представитель местных властей, фармацевт, а также их жены и дети.

Палестинские пожарные гасят пламя в охваченном огнем здании в лагере для беженцев Джабалия в Газе 17 ноября. Источник: Махмуд Хэмс/AFP/Getty Images

Министерство внутренних дел Газы сообщило, что полицейские силы, гражданская оборона и криминалистические группы все еще расследуют инцидент.

Многие семьи, живущие в Газе, запасаются бензином и дизелем для питания генераторов, поскольку территория имеет электричество всего восемь часов в день, поскольку здесь действует только одна электростанция.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил однодневный траур по жертвам.

Напомним

В Германии правоохранительные органы задержали пожарного по подозрению в поджоге общежития в муниципалитете Гросс-Штремкендорф близ города Висмар, в котором проживали украинские беженцы.