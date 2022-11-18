По меньшей мере 21 человек погиб в результате пожара в жилом доме Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. По данным палестинских властей в Газе, в четверг в результате пожара в жилом доме в лагере беженцев на севере Газы погиб по меньшей мере 21 человек, включая целые семьи и детей.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Пожар вспыхнул в лагере беженцев Джабалия, сообщило министерство внутренних дел Газы. Предварительное расследование выявило большое количество бензина внутри здания, что способствовало эскалации пожара.
Спикер министерства Ияд Аль-Базм заявил, что все находившиеся в здании погибли.
Согласно сообщениям местных СМИ, среди погибших были целые семьи, среди которых были врач, представитель местных властей, фармацевт, а также их жены и дети.
Палестинские пожарные гасят пламя в охваченном огнем здании в лагере для беженцев Джабалия в Газе 17 ноября.
Министерство внутренних дел Газы сообщило, что полицейские силы, гражданская оборона и криминалистические группы все еще расследуют инцидент.
Многие семьи, живущие в Газе, запасаются бензином и дизелем для питания генераторов, поскольку территория имеет электричество всего восемь часов в день, поскольку здесь действует только одна электростанция.
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил однодневный траур по жертвам.
Напомним
В Германии правоохранительные органы задержали пожарного по подозрению в поджоге общежития в муниципалитете Гросс-Штремкендорф близ города Висмар, в котором проживали украинские беженцы.