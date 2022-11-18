Щонайменше 21 людина загинула в результаті пожежі в житловому будинку Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. За даними палестинської влади в Газі, у четвер у результаті пожежі в житловому будинку в таборі біженців на півночі Гази загинула щонайменше 21 людина, включаючи цілі сім'ї та дітей.
Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Пожежа спалахнула в таборі біженців Джабалія, повідомило міністерство внутрішніх справ Гази. Попереднє розслідування виявило велику кількість бензину всередині будівлі, що сприяло ескалації пожежі.
Речник міністерства Іяд Аль-Базм заявив, що всі, хто був у будівлі, загинули.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, серед загиблих були цілі сім’ї, серед яких були лікар, представник місцевої влади, фармацевт, а також їхні дружини та діти.
Палестинські пожежники гасять полум'я
Міністерство внутрішніх справ Гази повідомило, що поліцейські сили, цивільна оборона та криміналістичні групи все ще розслідують інцидент.
Багато сімей, які живуть у Газі, запасаються бензином і дизелем для живлення генераторів, оскільки територія має електрику лише вісім годин на день, оскільки тут діє лише одна електростанція.
Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив одноденну жалобу за жертвами.
Нагадаємо
У Німеччині правоохоронні органи затримали пожежника за підозрою у підпалі гуртожитку у муніципалітеті Грос-Штремкендорф поблизу міста Вісмар, в якому проживали українські біженці.