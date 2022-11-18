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Щонайменше 21 людина загинула в результаті пожежі в житловому будинку Гази

Щонайменше 21 людина загинула в результаті пожежі в житловому будинку Гази

Київ • УНН

 • 357897 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН.  За даними палестинської влади в Газі, у четвер у результаті пожежі в житловому будинку в таборі біженців на півночі Гази загинула щонайменше 21 людина, включаючи цілі сім'ї та дітей.

Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Пожежа спалахнула в таборі біженців Джабалія, повідомило міністерство внутрішніх справ Гази. Попереднє розслідування виявило велику кількість бензину всередині будівлі, що сприяло ескалації пожежі.

Речник міністерства Іяд Аль-Базм заявив, що всі, хто був у будівлі, загинули.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, серед загиблих були цілі сім’ї, серед яких були лікар, представник місцевої влади, фармацевт, а також їхні дружини та діти.

Палестинські пожежники гасять полум'я в охопленій вогнем будівлі в таборі для біженців Джабалія в Газі 17 листопада.

Палестинські пожежники гасять полум'я

Джерело: Махмуд Хемс/AFP/Getty Images

Міністерство внутрішніх справ Гази повідомило, що поліцейські сили, цивільна оборона та криміналістичні групи все ще розслідують інцидент.

Багато сімей, які живуть у Газі, запасаються бензином і дизелем для живлення генераторів, оскільки територія має електрику лише вісім годин на день, оскільки тут діє лише одна електростанція.

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив одноденну жалобу за жертвами.

Нагадаємо

У Німеччині правоохоронні органи затримали пожежника за підозрою у підпалі гуртожитку у муніципалітеті Грос-Штремкендорф поблизу міста Вісмар, в якому проживали українські біженці.

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