Щонайменше 21 людина загинула в результаті пожежі в житловому будинку Гази

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Пожежа спалахнула в таборі біженців Джабалія, повідомило міністерство внутрішніх справ Гази. Попереднє розслідування виявило велику кількість бензину всередині будівлі, що сприяло ескалації пожежі.

Речник міністерства Іяд Аль-Базм заявив, що всі, хто був у будівлі, загинули.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, серед загиблих були цілі сім’ї, серед яких були лікар, представник місцевої влади, фармацевт, а також їхні дружини та діти.

Міністерство внутрішніх справ Гази повідомило, що поліцейські сили, цивільна оборона та криміналістичні групи все ще розслідують інцидент.

Багато сімей, які живуть у Газі, запасаються бензином і дизелем для живлення генераторів, оскільки територія має електрику лише вісім годин на день, оскільки тут діє лише одна електростанція.

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив одноденну жалобу за жертвами.

Нагадаємо

У Німеччині правоохоронні органи затримали пожежника за підозрою у підпалі гуртожитку у муніципалітеті Грос-Штремкендорф поблизу міста Вісмар, в якому проживали українські біженці.