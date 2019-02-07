По меньшей мере 200 млн женщин пострадали от "генитального обрезания" - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В среду 6 февраля отмечался День борьбы с так называемым "женским обрезанием", то есть ритуальными операциями на женских половых органах, которые наносят увечия. В этот день Организация Объединенных Наций призвала принять меры, чтобы положить конец этим процедурам до 2030 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
По оценкам ООН, по меньшей мере 200 млн девушек и женщин, живущих сегодня, были подвергнуты обрезанию, которое частично или полностью устраняет женские половые органы. Кроме того, более 3 миллионов девочек от рождения до 15 лет рискуют получить обрезания ежегодно.
Хотя женское обрезание в основном практикуется в 30 странах Африки, Ближнего Востока и Азии, это глобальная проблема, поскольку некоторые мигрантские сообщества проводят традиционную практику в западных странах, включая США.
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В ноябре в США федеральный судья в штате Мичиган отменил большую часть обвинений против врача, которую обвиняли в ритуальном нанесении травм гениталиям не менее 9-ти малолетним девочкам. Доктор осуществляла процедуру так называемого "женского обрезания", согласно культуре общества, в которую входили семьи детей.
Местный судья в тексте решении осудил практику, но отметил, что федеральный закон, запрещающий ритуальное калечить женских гениталий - по которому и были выдвинуты обвинения врачу - противоречит Конститутции США, потому что наступает на право штатов собственноручно осуществлять наказании преступлений.
Дело врача Джуманы Наґарвалы была первым в США случаем преследования за принятым в 1996 году федеральным законом, запрещающий практику. На уровне штата Мичиган соответствующий закон был принят в 2017 году, но задержание медика произошло несколькими месяцами ранее, поэтому она может избежать ответственности за содеянное, поскольку принятый позже закон не имеет обратного действия.
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Всемирная организация здравоохранения говорит, что процедура не имеет медицинского обоснования и приводит к долгосрочным физических, психологических и социальных последствий.
Большинство мировых лидеров поддержали инициативу ООН. Если практика женского обрезания будет проходить на том же уровне, что сейчас, к 2013 году 68 млн женщин будут подвергнуты калечению половых органов.
Как сообщал УНН, по данным ООН вследствие вооруженного конфликта на востоке Украины с апреля 2014 году до конца 2018 погибли от 12,8 до 13 тысяч человек.