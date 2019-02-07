По меньшей мере 200 млн женщин пострадали от "генитального обрезания" - ООН

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В среду 6 февраля отмечался День борьбы с так называемым "женским обрезанием", то есть ритуальными операциями на женских половых органах, которые наносят увечия. В этот день Организация Объединенных Наций призвала принять меры, чтобы положить конец этим процедурам до 2030 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.