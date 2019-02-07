Щонайменше 200 мільйонів жінок постраждали від "генітального обрізання" - ООН

За оцінками ООН, щонайменше 200 мільйонів дівчат і жінок, що живуть сьогодні, були піддані обрізанню, що частково або повністю усуває жіночі статеві органи. Крім того, понад 3 мільйони дівчаток від народження до 15 років ризикують отримати обрізання щороку.

Хоча жіноче обрізання в основному практикується в 30 країнах Африки, Близького Сходу та Азії, це глобальна проблема, оскільки деякі мігрантські спільноти проводять традиційну практику в західних країнах, включно із США.

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У листопаді у США федеральний суддя у штаті Мічиган скасував більшу частину обвинувачень проти лікарки, яку обвинувачували у ритуальному завданні травм геніталіям щонайменше 9-х малолітніх дівчаток. Доктор здійснювала процедуру так званого “жіночого обрізання”, згідно з культурою громади, до якої належали родини дітей.

Місцевий суддя у тексті рішенні засудив практику, але відзначив, що федеральний закон, який забороняє ритуальне калічення жіночих геніталій — за яким і були висунуті звинувачення лікарці — суперечить Конститутції США, бо наступає на право штатів власноруч здійснювати покарання злочинів.

Справа лікарки Джумани Наґарвали була першим у США випадком переслідування за ухваленим у 1996-му році федеральним законом, який забороняє практику. На рівні штату Мічиган відповідний закон було ухвалено у 2017-му році, але затримання медика сталося кількома місяцями раніше, відтак вона може уникнути відповідальності за скоєне, бо ухвалений пізніше закон не має зворотньої дії.

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Всесвітня організація охорони здоров’я говорить, що процедура не має медичного обґрунтування і призводить до довгострокових фізичних, психологічних і соціальних наслідків.

Більшість світових лідерів підтримали ініціативу ООН. Якщо практика жіночого обрізання проходитиме на тому самому рівні, що зараз, до 2013 року 68 мільйонів жінок будуть піддані каліченню статевих органів.

Як повідомляв УНН, за даними ООН унаслідок збройного конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12,8 до 13 тисяч осіб.