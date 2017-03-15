По меньшей мере 160 тыс. пенсионеров в зоне АТО не получают пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По меньшей мере 160 тыс. пенсионеров, которые живут на неподконтрольных украинскому правительству территориях, не получают пенсий с ноября 2014 года. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации доклада миссии за период с ноября 2016 года по февраль 2017 года, передает УНН.
"Мы приветствуем усилия правительства улучшить доступ к реализации социально-экономических прав по всей Украине, в том числе и для внутренне перемещенных лиц. Впрочем, мы отмечаем, что как минимум 160 тыс. пенсионеров, которые живут на территории, подконтрольной вооруженным группам, лишены своей пенсии с ноября 2014 года", - заявила Ф.Фрейзер.
Она выразила надежду, что доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека побудит правительство Украины обеспечить доступ к социальным выплатам каждому лицу, проживающему на неподконтрольных законной власти территории.
"Доклад побуждает правительство обеспечить, чтобы каждый имел доступ к социальным выплатам. Мы рекомендуем правительству разорвать связь между правом на получение пенсии и регистрацией статуса внутренне перемещенного лица", - подчеркнула Ф.Фрейзер.
Напомним, как сообщал экономический эксперт Тарас Козак, миллиард долларов, который в марте поступит в Украину от МВФ, не повлияет на повышение пенсий и будет направлен в золотовалютный резерв НБУ.