По меньшей мере 160 тыс. пенсионеров в зоне АТО не получают пенсий

"Мы приветствуем усилия правительства улучшить доступ к реализации социально-экономических прав по всей Украине, в том числе и для внутренне перемещенных лиц. Впрочем, мы отмечаем, что как минимум 160 тыс. пенсионеров, которые живут на территории, подконтрольной вооруженным группам, лишены своей пенсии с ноября 2014 года", - заявила Ф.Фрейзер.

Она выразила надежду, что доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека побудит правительство Украины обеспечить доступ к социальным выплатам каждому лицу, проживающему на неподконтрольных законной власти территории.

"Доклад побуждает правительство обеспечить, чтобы каждый имел доступ к социальным выплатам. Мы рекомендуем правительству разорвать связь между правом на получение пенсии и регистрацией статуса внутренне перемещенного лица", - подчеркнула Ф.Фрейзер.

Напомним, как сообщал экономический эксперт Тарас Козак, миллиард долларов, который в марте поступит в Украину от МВФ, не повлияет на повышение пенсий и будет направлен в золотовалютный резерв НБУ.