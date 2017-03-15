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По меньшей мере 160 тыс. пенсионеров в зоне АТО не получают пенсий

По меньшей мере 160 тыс. пенсионеров в зоне АТО не получают пенсий

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. По меньшей мере 160 тыс. пенсионеров, которые живут на неподконтрольных украинскому правительству территориях, не получают пенсий с ноября 2014 года. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации доклада миссии за период с ноября 2016 года по февраль 2017 года, передает УНН.

"Мы приветствуем усилия правительства улучшить доступ к реализации социально-экономических прав по всей Украине, в том числе и для внутренне перемещенных лиц. Впрочем, мы отмечаем, что как минимум 160 тыс. пенсионеров, которые живут на территории, подконтрольной вооруженным группам, лишены своей пенсии с ноября 2014 года", - заявила Ф.Фрейзер.

Она выразила надежду, что доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека побудит правительство Украины обеспечить доступ к социальным выплатам каждому лицу, проживающему на неподконтрольных законной власти территории.

"Доклад побуждает правительство обеспечить, чтобы каждый имел доступ к социальным выплатам. Мы рекомендуем правительству разорвать связь между правом на получение пенсии и регистрацией статуса внутренне перемещенного лица", - подчеркнула Ф.Фрейзер.

Напомним, как сообщал экономический эксперт Тарас Козак, миллиард долларов, который в марте поступит в Украину от МВФ, не повлияет на повышение пенсий и будет направлен в золотовалютный резерв НБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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