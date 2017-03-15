Щонайменше 160 тис. пенсіонерів у зоні АТО не отримують пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Щонайменше 160 тис. пенсіонерів, які живуть на непідконтрольних українському уряду територіях, не отримують пенсій з листопада 2014 року. Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер під час презентації доповіді місії за період із листопада 2016 по лютий 2017 року, передає УНН.
“Ми вітаємо зусилля уряду покращити доступ до реалізації соціально-економічних прав по всій Україні, в тому числі і для внутрішньо переміщених осіб. Утім, ми наголошуємо, що як мінімум 160 тис. пенсіонерів, які живуть на території, підконтрольній озброєним групам, позбавлені своєї пенсії з листопада 2014 року”, — заявила Ф.Фрейзер.
Вона висловила сподівання, що доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини спонукає уряд України забезпечити доступ до соціальних виплат кожній особі, яка живе на непідконтрольних законній владі територіях.
“Доповідь спонукає уряд забезпечити, аби кожен мав доступ до соціальних виплат. Ми рекомендуємо уряду розірвати зв’язок між правом на отримання пенсії та реєстрацією статусу внутрішньо переміщеної особи”, — наголосила Ф.Фрейзер.
Нагадаємо, як повідомляв економічний експерт Тарас Козак, мільярд доларів, який у березні надійде в Україну від МВФ, не вплине на підвищення пенсій і буде направлений у золотовалютний резерв НБУ.