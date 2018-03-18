По меньшей мере 14 мигрантов погибли у берегов Греции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. У греческих берегов в Эгейском море перевернулась лодка с мигрантами. Погибли не менее 14 человек, из которых четверо - дети, судьба еще четырех человек неизвестна. Трех мигрантов спасла береговая охрана, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Еще трое мигрантов выжили — они оказались на греческом острове Агатониси у турецкого побережья. Беженцы говорят, что на борту было около 20 человек. Поисковые работы продолжаются.
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Напомним, после закрытия “балканского маршрута” в 2016 году путь из Ливии Средиземным морем стал основным для мигрантов и беженцев, стремящихся добраться берегов Европы. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году более 3 тыс. человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, уходя преимущественно из Ливии в направлении Италии. В рамках европейской операции “София”, призванной предотвращать пересечения Средиземного моря нелегальными мигрантами, с 2015 года спасено более 42 тыс. человек.