Щонайменше 14 мігрантів загинули біля берегів Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Біля грецьких берегів у Егейському морі перекинувся човен з мігрантами. Загинуло не менше 14 осіб, з яких четверо - діти, доля ще чотирьох людей невідома. Трьох мігрантів врятувала берегова охорона, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Ще троє мігрантів вижили — вони опинилися на грецькому острові Агатонісі біля турецького узбережжя. БІженці говорять, що на борту було близько 20 осіб. Пошукові роботи тривають.
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Нагадаємо, після закриття “балканського маршруту” в 2016 році шлях з Лівії Середземним морем став основним для мігрантів та біженців, які прагнуть дістатися берегів Європи. За даними Міжнародної організації з міграції, в 2017 році понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії. У рамках європейської операції “Софія”, покликаної запобігати перетину Середземного моря нелегальними мігрантами, з 2015 року врятовано понад 42 тисячі осіб.