По меньшей мере 14 человек погибли вследствие оползня в Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вследствие оползня в бразильском городе Нитерой (штат Рио-де-Жанейро), погибли не менее 14 человек. Об этом сообщает Globo, передает УНН.
Как сообщает издание, в результате оползня, который произошел в субботу 10 ноября, были повреждены 9 жилых домов.
Спасателям и добровольцам удалось достать из-под обломков 11 пострадавших. Еще минимум четверо считаются пропавшими без вести.
Сообщается, что работы по поиску пострадавших продолжались всю ночь.
Напомним, по меньшей мере 11 человек стали жертвами вызванного проливными дождями оползня в городке Маркеталия в центральной части Колумбии.
Как сообщал УНН, в итальянском регионе Калабрия в результате оползня погибли четыре человека.