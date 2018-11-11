По меньшей мере 14 человек погибли вследствие оползня в Бразилии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106953 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113882 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151589 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145736 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137082 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128497 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172147 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118103 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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По меньшей мере 14 человек погибли вследствие оползня в Бразилии

По меньшей мере 14 человек погибли вследствие оползня в Бразилии

Киев  •  УНН

 • 8817 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вследствие оползня в бразильском городе Нитерой (штат Рио-де-Жанейро), погибли не менее 14 человек. Об этом сообщает Globo, передает УНН.

Как сообщает издание, в результате оползня, который произошел в субботу 10 ноября, были повреждены 9 жилых домов.

Спасателям и добровольцам удалось достать из-под обломков 11 пострадавших. Еще минимум четверо считаются пропавшими без вести.

Сообщается, что работы по поиску пострадавших продолжались всю ночь.

Напомним, по меньшей мере 11 человек стали жертвами вызванного проливными дождями оползня в городке Маркеталия в центральной части Колумбии.

Как сообщал УНН, в итальянском регионе Калабрия в результате оползня погибли четыре человека.

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