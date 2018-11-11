Щонайменше 14 людей згинули внаслідок зсуву у Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Внаслідок зсуву у бразильському місті Нітерой (штат Ріо-де-Жанейро), загинули щонайменше 14 людей. Про це повідомляє Globo, передає УНН.
Як повідомляє видання, в результаті зсуву, який стався у суботу 10 листопада, були пошкоджені 9 житлових будинків.
Рятувальникам та добровольцям вдалося дістати з-під уламків 11 постраждалих. Ще мінімум четверо вважаються зниклими безвісти.
Повідомляється, що роботи з пошуку постраждали продовжувались усю ніч.
Нагадаємо, щонайменше 11 людей стали жертвами викликаного проливними дощами зсуву в містечку Маркеталія в центральній частині Колумбії.
Як повідомляв УНН, в італійському регіоні Калабрія внаслідок зсуву загинули чотири людини.