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Щонайменше 14 людей згинули внаслідок зсуву у Бразилії

Щонайменше 14 людей згинули внаслідок зсуву у Бразилії

Київ • УНН

 • 8817 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Внаслідок зсуву у бразильському місті Нітерой (штат Ріо-де-Жанейро), загинули щонайменше 14 людей. Про це повідомляє Globo, передає УНН.

Як повідомляє видання, в результаті зсуву, який стався у суботу 10 листопада, були пошкоджені 9 житлових будинків.

Рятувальникам та добровольцям вдалося дістати з-під уламків 11 постраждалих. Ще мінімум четверо вважаються зниклими безвісти.

Повідомляється, що роботи з пошуку постраждали продовжувались усю ніч.

Нагадаємо, щонайменше 11 людей стали жертвами викликаного проливними дощами зсуву в містечку Маркеталія в центральній частині Колумбії.

Як повідомляв УНН, в італійському регіоні Калабрія внаслідок зсуву загинули чотири людини.

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