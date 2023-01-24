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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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россия удерживает в аннексированном Крыму как минимум 110 граждан, вывезенных с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей

Киев • УНН

 • 980239 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. россия держит на полуострове Крым по меньшей мере 110 жителей, которых вывезли с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

россия удерживает в аннексированном Крыму как минимум 110 граждан, вывезенных с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей

Детали

Как сообщает глава организации Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, людей удерживают в симферопольском СИЗО №2. Среди задержанных есть общественные активисты, волонтеры и представители местной власти.

Скрипник также отметила о том, что: "По нашим данным, этот СИЗО рассчитан на 458 мест. В изоляторе в конце 2022 года содержалось более 110 человек, большинство из которых гражданские жители оккупированных после 24 февраля 2022 года территорий Украины... Во всех таких делах, которые мы успели задокументировать, похищенных людей пытали: сначала российские военные после похищения, а затем представители фсб рф в Крыму".

При этом правозащитники говорят, что в отношении некоторых похищенных людей российские власти до сих пор не возбудили уголовных дел. россия, таким образом, специально не признает, что эти украинцы находятся в СИЗО.

Также глава организации сообщила, что жертвы пыток говорят об отсутствии медицинской помощи, а посылки от родственников рф не принимает. Через некоторое время после удержания на полуострове людей везут на территорию россии.

«российские власти продолжают политическое преследование жителей Крыма по сфабрикованным уголовным делам. По состоянию на конец 2022 года по меньшей мере 149 наших граждан находились в местах несвободы в рамках политически мотивированным преследованиям», – заявила Скрипник.

Ольга Скрипник подчеркнула, о том что: "К концу прошлого года по меньшей мере 88 жителей Крыма лишены свободы по "делам крымских мусульман". Фигуранты этого дела, большинство из которых – крымские татары, обвиняются в причастности к исламским организациям или пропаганде деятельности организаций, которые рф считает террористическими или экстремистскими".

Напомним

В оккупированном Крыму утром пришли с обысками к крымским татарам, есть задержанные

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