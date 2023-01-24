росія утримує в анексованому Криму щонайменше 110 громадян, вивезених з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

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Як повідомляє голова організації Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, людей утримують у сімферопольському СІЗО №2. Серед затриманих є громадські активісти, волонтери та представники місцевої влади.

Скрипник також зазначила про те, що: "За нашими даними, цей СІЗО розрахований на 458 місць. В ізоляторі наприкінці 2022 року утримувалося понад 110 осіб, більшість із яких громадянські жителі окупованих після 24 лютого 2022 року територій України... У всіх таких справах, які ми встигли задокументувати, викрадених людей катували: спочатку російські військові після викрадення, а потім представники фсб рф у Криму".

До цього правозахисники говорять, що стосовно деяких викрадених людей російська влада досі не порушила кримінальних справ. росія, таким чином спеціально не визнає, що ці українці знаходяться у СІЗО.

Також голова організації повідомила, що жертви тортур говорять про відсутність медичної допомоги, а посилки від родичів рф не приймає. Через деякий час після утримання на півострові людей везуть на територію росії.

"російська влада продовжує політичне переслідування жителів Криму у сфабрикованих кримінальних справах. Станом на кінець 2022 року щонайменше 149 наших громадянин перебували у місцях несвободи в рамках політично вмотивованого переслідування", – заявила Скрипник.

Ольга Скрипник наголосила, про те що: "До кінця минулого року щонайменше 88 жителів Криму позбавлені волі у "справах кримських мусульман". Фігуранти цієї справи, більшість із яких – кримські татари, звинувачують у причетності до ісламських організацій чи пропаганди діяльності організацій, які рф вважає терористичними чи екстремістськими".

Нагадаємо

В окупованому Криму зранку прийшли з обшуками до кримських татар, є затримані.