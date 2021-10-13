По меньшей мере 108 йеменских повстанцев были убиты в результате авиаударов коалиции под руководством Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Коалиция под руководством Саудовской Аравии, которая борется с йеменскими повстанцами-хуситами, заявила, что убила более 100 поддерживаемых Ираном повстанцев в результате воздушных ударов южнее стратегического города Мариб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и Аrab news.
Цитата
"Мы провели 19 операций против ополченцев (Хути) за последние 24 часа, уничтожив 12 их боевых машин, а их потери превысили 108 человек", - говорится в заявлении коалиции, распространенном государственным телевидением "Аль-Эхбария".
Детали
Арабская коалиция в Йемене начала новую волну авиаударов в попытке положить конец 20-дневной осаде хуситами города Аль-Абед в центральной провинции Мариб.
Поддерживаемые Ираном хуситы нападают на Аль-Абед в течении почти трех недель, пытаясь заставить местные племена и правительственные войска Йемена сдаться после того, как они не смогли контролировать район.
Коалиция также обвинила хуситов в том, что они препятствовали доставке лекарств, продуктов питания и других предметов первой необходимости для более чем 35 тысяч мирных жителей, оказавшихся в ловушке в этом районе.
В понедельник коалиция заявила, что более 400 хуситов были убиты в результате десятков авиаударов.
Министерство обороны Йемена заявило, что на ключевых фронтах южнее Мариба начались ожесточенные бои между правительственными войсками и хуситами. Военные самолеты коалиции уничтожили несколько боевых машин хуситов.
Дополнение
Йемен охвачен насилием и нестабильностью с 2014 года, когда поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы захватили большую часть страны, включая столицу Сану.
Коалиция под руководством Саудовской Аравии, направленная на восстановление правительства Йемена, ухудшила ситуацию, вызвав один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире, в результате которого погибло 233 тысячи человек. По оценкам ООН, почти 80% или около 30 млн человек требовали гуманитарной помощи и защиты, а больше 13 млн человек оказались в затруднительном положении.