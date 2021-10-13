Щонайменше 108 єменських повстанців були вбиті в результаті авіаударів коаліції під керівництвом Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка бореться з єменським повстанцями-хуситами, заявила, що вбила більше 100 підтримуваних Іраном повстанців в результаті повітряних ударів на південь від стратегічного міста Маріб. Про це інформує УНН з посиланням на AFP та Аrab news.
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"Ми провели 19 операцій проти ополченців (Хуті) за останні 24 години, знищивши 12 їхніх бойових машин, а їх втрати перевищили 108 осіб", - йдеться в заяві коаліції, поширеному державним телебаченням "Аль-Ехбарія".
Деталі
Арабська коаліція в Ємені розпочала нову хвилю авіаударів в спробі покласти край 20-денній облозі хуситами міста Аль-Абед в центральній провінції Маріб.
Підтримувані Іраном хусити нападають на Аль-Абед протягом майже трьох тижнів, намагаючись змусити місцеві племена і урядові війська Ємену здатися після того, як вони не змогли контролювати район.
Коаліція також звинуватила хуситів в тому, що вони перешкоджали доставці ліків, продуктів харчування та інших предметів першої необхідності для більш ніж 35 тисяч мирних жителів, що опинилися в пастці в цьому районі.
У понеділок коаліція заявила, що більше 400 хуситів були вбиті в результаті десятків авіаударів.
Міністерство оборони Ємену заявило, що на ключових фронтах на південь від Маріба почалися запеклі бої між урядовими військами і хуситами. Військові літаки коаліції знищили кілька бойових машин хуситів.
Доповнення
Ємен охоплений насильством і нестабільністю з 2014 року, коли підтримувані Іраном повстанці-хусити захопили більшу частину країни, включаючи столицю Сану.
Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, спрямована на відновлення уряду Ємену, погіршила ситуацію, викликавши одну з найсерйозніших гуманітарних криз у світі, в результаті якої загинуло 233 тисячі осіб. За оцінками ООН, майже 80% або близько 30 мільйонів людей потребували гуманітарної допомоги і захисту, а більше 13 мільйонів людей опинилися в скрутному становищі.