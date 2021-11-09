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По меньшей мере 10 человек пропали без вести в результате обрушения здания в Турции

Киев • УНН

 • 29103 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во вторник на востоке Турции обрушилось двухэтажное здание, заполненное покупателями и посетителями, в результате чего не менее 10 человек захоронены под тяжелыми обломками. Об этом пишет УНН со ссылкой на HaberTurk.

По меньшей мере 10 человек пропали без вести в результате обрушения здания в Турции

Детали

Инцидент произошел на оживленной улице в городе Малатья в вечерний час пик, когда жители шли в магазины по пути домой с работы.

Свидетели и СМИ сообщили, что здание обрушилось во время планового ремонта, в результате которого была повреждена одна из опорных колонн.

"Сначала я услышал треск, а потом обрушился дом. Появилось облако пыли. Это было похоже на судный день", - сказал телеканалу HaberTurk свидетель Турхан Кобаноглу.

Служба экстренной помощи AFAD Турции сообщила, что 13 человек были доставлены в больницу.

Официальные лица опубликовали противоречивые отчеты о том, сколько людей, вероятно, находилось в различных ресторанах и магазинах, когда здание рухнуло в 16:50.

Местный мэр Осман Гудер сообщил телеканалу HaberTurk, что от 20 до 25 человек все еще находятся в ловушке внутри.

Но позже HaberTurk сообщил, что пропавшими без вести числятся 10 человек.

По сообщениям СМИ, двое из спасенных получили серьезные травмы.

Дополнение

Турцию поразила серия стихийных бедствий, в том числе волна лесных пожаров и два внезапных наводнения, которые унесли в этом году около 100 жизней.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подвергся жестокому политическому давлению, когда в августе выяснилось, что в Турции нет действующих пожарных самолетов.

Смертельные внезапные наводнения привели к сносу домов в горных долинах и вызвали вопрос о том, почему официальные лица утверждают лицензии на строительство в регионах, подверженных смертельным погодным явлениям.

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