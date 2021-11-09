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Щонайменше 10 людей зникли безвісти внаслідок обвалення будівлі в Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У вівторок на сході Туреччини обрушилася двоповерхова будівля, заповнена покупцями та відвідувачами, внаслідок чого не менше 10 осіб поховано під важкими уламками. Про це пише УНН з посиланням на HaberTurk.

Щонайменше 10 людей зникли безвісти внаслідок обвалення будівлі в Туреччині

Деталі

Інцидент стався на жвавій вулиці в місті Малатья у вечірній час пік, коли мешканці йшли в магазини на шляху додому з роботи.

Свідки та ЗМІ повідомили, що будівля обрушилася під час планового ремонту, внаслідок якого було пошкоджено одну з опорних колон.

"Спочатку я почув тріск, а потім обвалився будинок. З'явилася хмара пилу. Це було схожим на судний день", - сказав телеканалу HaberTurk свідок Турхан Кобаноглу.

Служба екстреної допомоги AFAD Туреччини повідомила, що 13 людей було доставлено до лікарні.

Офіційні особи опублікували суперечливі звіти про те, скільки людей, ймовірно, знаходилося в різних ресторанах і магазинах, коли будівля звалилася о 16:50.

Місцевий мер Осман Гудер повідомив телеканалу HaberTurk, що від 20 до 25 людей все ще перебувають у пастці всередині.

Але пізніше HaberTurk повідомив, що зниклими безвісти вважаються 10 людей.

За повідомленнями ЗМІ, двоє з врятованих зазнали серйозних травм.

Доповнення

Туреччину вразила серія стихійних лих, у тому числі хвиля лісових пожеж і дві раптові повені, що забрали цього року близько 100 життів.

Президент Реджеп Тайіп Ердоган зазнав жорстокого політичного тиску, коли в серпні з'ясувалося, що в Туреччині немає діючих пожежних літаків.

Смертельні раптові повені призвели до знесення будинків у гірських долинах і викликали питання про те, чому офіційні особи затверджують ліцензії на будівництво в регіонах, схильних до смертельних погодних явищ.

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