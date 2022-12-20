Ежемесячно в течение года: Резников анонсировал "подарки" в военной помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал "подарки" в военной помощи от партнеров для Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
По словам Резникова, одна из ключевых тем каждого "Рамштайна" - это запуск мощностей производственных стран, поддерживающих Украину в этой войне. И добавил, что американский ВПК уже работает.
Кроме того, уже сделаны заказы в Германии, Франции, Чехии, Словакии, Румынии и других странах.
"... скажу откровенно, не открывая больших тайн, на следующий год уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого оружия и амуниции", - отметил Резников.
Вместе с тем он подтвердил, что в 2023 году Украину ждут "подарки" в военной помощи.
"... хочу подчеркнуть, что в течение всего года. То есть системно и ежемесячно для того, чтобы обеспечить стабильность нашего сопротивления и стабильность нашей возможности побеждать", - отметил Резников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Точно не будет никаких капитуляций, кроме капитуляции кремля” - резников
Ранее
Министр обороны Алексей Резников поблагодарил немецкую коллегу Кристину Ламбрехт за “новые возможности” для Украины.