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Ежемесячно в течение года: Резников анонсировал "подарки" в военной помощи для Украины

Киев • УНН

 • 359330 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал "подарки" в военной помощи от партнеров для Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам Резникова, одна из ключевых тем каждого "Рамштайна" - это запуск мощностей производственных стран, поддерживающих Украину в этой войне. И добавил, что американский ВПК уже работает.

Кроме того, уже сделаны заказы в Германии, Франции, Чехии, Словакии, Румынии и других странах.

"... скажу откровенно, не открывая больших тайн, на следующий год уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого оружия и амуниции", - отметил Резников.

Вместе с тем он подтвердил, что в 2023 году Украину ждут "подарки" в военной помощи.

"... хочу подчеркнуть, что в течение всего года. То есть системно и ежемесячно для того, чтобы обеспечить стабильность нашего сопротивления и стабильность нашей возможности побеждать", - отметил Резников.

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Ранее

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил немецкую коллегу Кристину Ламбрехт за “новые возможности” для Украины.

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