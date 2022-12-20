“Точно не буде ніяких капітуляцій, крім капітуляції кремля” - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не піде на капітуляцію, а за допомогою терору і шантажу кремль не виторгує нічого. Адже стратегічно росія вже програла. Про це він сказав під час відзначення представників різних професій та вручення відомчих відзнак за особистий внесок у Перемогу, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
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«Українців не вдасться ні залякати, ні занурити у темряву і холод. І точно не буде ніяких капітуляцій, крім капітуляції кремля. Тому сьогодні російська влада намагається за допомогою терору і шантажу, можливо, виторгувати собі якісь теми для переговорів. У них нічого не вийде, і ми про це публічно відправляємо сигнали у всі столиці світу. Навіть у ті, які ще хочуть “адвокатувати” кремлю та вести бізнес “as usual”», – зазначив міністр.
Деталі
Він додав, що Збройні сили опанували і успішно застосовують в бою десятки типів західної зброї, а міжнародні партнери повірили в нас і хочуть бути співавторами нашої Перемоги. Міністр вказав, що попереду важкий шлях, але росія стратегічно вже програла цю війну. Він нагадав, що мета України залишається незмінною – повернути всю територію, включно з Кримом і Донбасом та вийти на міжнародно визнані кордони України 1991 року.
Нагадаємо
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш стверджує, що переговори про мир між Україною та росією не будуть можливі у найближчій перспективі. У той же час, він висловив сподівання, що війна може завершитися до кінця 2023 року.