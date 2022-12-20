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"Точно не будет никаких капитуляций, кроме капитуляции кремля" - Резников

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не пойдет на капитуляцию, а с помощью террора и шантажа кремль не выторгует ничего. Ведь стратегически россия уже проиграла. Об этом он сказал во время награждения представителей разных профессий и вручения ведомственных знаков отличия за личный вклад в Победу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Цитата

«Украинцев не удастся ни запугать, ни погрузить во тьму и холод. И точно не будет никаких капитуляций, кроме капитуляции кремля. Поэтому сегодня российские власти пытаются с помощью террора и шантажа, возможно, выторговать какие-то темы для переговоров. У них ничего не получится, и мы об этом публично отправляем сигналы по всем столицам мира. Даже в те, которые еще хотят “адвокатировать” кремлю и вести бизнес “as usual”», – отметил министр.

Детали

Он добавил, что Вооруженные силы овладели и успешно применяют в бою десятки типов западного оружия, а международные партнеры поверили в нас и хотят быть соавторами нашей Победы. Министр указал, что впереди трудный путь, но россия стратегически уже проиграла эту войну. Он напомнил, что цель Украины остается неизменной – вернуть всю территорию, включая Крым и Донбасс и выйти на международно признанные границы Украины в 1991 году.

Напомним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утверждает, что переговоры о мире между Украиной и россией не будут возможны в ближайшей перспективе. В то же время он выразил надежду, что война может завершиться до конца 2023 года.

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