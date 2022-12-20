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Щомісячно протягом року: Резніков анонсував "подарунки" у військовій допомозі для України

Щомісячно протягом року: Резніков анонсував "подарунки" у військовій допомозі для України

Київ • УНН

 • 359331 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував "подарунки" у військовій допомозі від партнерів для України. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

За словами Резнікова, одна з ключових тем кожного "Рамштайну" - це запуск потужностей виробничих країн, які підтримують Україну в цій війні. І додав, що американський ВПК вже працює.

Крім того, уже зроблені замовлення у Німеччині, Франції, Чехії, Словаччині Румунії та інших країнах.

"... скажу відверто, не відкриваючи великих таємниць, на наступний рік вже укладено багато контрактів на постачання нам необхідної зброї та амуніції", - зазначив Резніков.

Разом з тим, він підтвердив, що у 2023 році Україну чекають "подарунки" у військовій допомозі.

"... хочу наголосити, що протягом всього року. Тобто системно та щомісячно для того, щоб забезпечити стабільність нашого спротиву і стабільність нашої можливості перемагати", - зазначив Резніков.

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