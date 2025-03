Резніков подякував Німеччині за "нові можливості" для України

Цитата

“Скільки б одіозних ракет не запустили російські терористи, нас не злякаєш і не залякаєш. Українська армія знає, як захистити наше небо. Дякуємо міністру оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за нові можливості України”, – написав Резніков у Twitter.

No matter how many odious missiles the russian terrorists launch, we will not be frightened or intimidated. The #UAarmy knows how to protect our skies. Thanks #DefMin Christine Lambrecht for Ukraine's new capabilities.

Today was pic.twitter.com/dEoeXXUnAD

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 16, 2022

Доповнення

У Міноборони Німеччини підтвердили поставку 24 нових самохідних гаубиць Україні.