Резніков подякував Німеччині за "нові можливості" для України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков подякував німецькій колезі Крістіне Ламбрехт за “нові можливості” для України, передає УНН.
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“Скільки б одіозних ракет не запустили російські терористи, нас не злякаєш і не залякаєш. Українська армія знає, як захистити наше небо. Дякуємо міністру оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за нові можливості України”, – написав Резніков у Twitter.
No matter how many odious missiles the russian terrorists launch, we will not be frightened or intimidated. The #UAarmy knows how to protect our skies. Thanks #DefMin Christine Lambrecht for Ukraine's new capabilities.
Today was pic.twitter.com/dEoeXXUnAD
Доповнення
У Міноборони Німеччини підтвердили поставку 24 нових самохідних гаубиць Україні.