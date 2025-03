Резников поблагодарил Германию за "новые возможности" для Украины

Цитата

“Сколько бы одиозных ракет не запустили российские террористы, нас не испугаешь и не запугаешь. Украинская армия знает, как защитить наше небо. Спасибо министру обороны Германии Кристине Ламбрехт за новые возможности Украины”, – написал Резников в Twitter.

В Минобороны Германии подтвердили поставку 24 новых самоходных гаубиц Украине.