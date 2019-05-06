По взаимодействию в "нормандском формате" можно договариваться после определения даты инаугурации - Климкин

"Я в постоянном контакте с французскими друзьями, с Куртом Волкером, но сегодня, опять же хочу для всех подтвердить, никаких конкретных дат для "нормандских встреч" на любом уровне у нас пока нет. Как только мы согласуем повестку дня возможной встречи, тогда мы будем говорить о соответствующих датах. В настоящее время никаких точных договоренностей по этому поводу нет", - сообщил министр.



На вопрос журналиста о том, ускорит "нормандскую встречу" определение даты инаугурации Зеленского, Климкин отметил, что она зависит от украинского парламента.



"Парламент должен определить эту дату, а потом мы будем смотреть относительно возможного взаимодействия в нормандском формате. Независимо от даты инаугурации, конечно, очень плотный контакт с нашими друзьями есть, вопрос только в том, каким образом Россия будет дальше выбирать тактику", - отметил он.



Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложит новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому собственную отставку.