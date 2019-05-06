По взаимодействию в "нормандском формате" можно договариваться после определения даты инаугурации - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сейчас никаких конкретных дат для "нормандских встреч" на любом уровне нет. Относительно возможного взаимодействия в "нормандском формате" можно будет договариваться после определения даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил журналистам на полях Киевского еврейского форума, передает корреспондент УНН.
"Я в постоянном контакте с французскими друзьями, с Куртом Волкером, но сегодня, опять же хочу для всех подтвердить, никаких конкретных дат для "нормандских встреч" на любом уровне у нас пока нет. Как только мы согласуем повестку дня возможной встречи, тогда мы будем говорить о соответствующих датах. В настоящее время никаких точных договоренностей по этому поводу нет", - сообщил министр.
На вопрос журналиста о том, ускорит "нормандскую встречу" определение даты инаугурации Зеленского, Климкин отметил, что она зависит от украинского парламента.
"Парламент должен определить эту дату, а потом мы будем смотреть относительно возможного взаимодействия в нормандском формате. Независимо от даты инаугурации, конечно, очень плотный контакт с нашими друзьями есть, вопрос только в том, каким образом Россия будет дальше выбирать тактику", - отметил он.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложит новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому собственную отставку.