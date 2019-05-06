Щодо взаємодії в "нормандському форматі" можна домовлятись після визначення дати інавгурації - Клімкін

"Я в постійному контакті з французькими друзями, з Куртом Волкером, але на сьогодні, знов таки хочу для всіх підтвердити, ніяких конкретних дат для "нормандських зустрічей" на будь-якому рівні у нас поки що немає. Як тільки ми погодимо порядок денний можливої зустрічі, тоді ми будемо говорити про відповідні дати. На сьогодні ніяких точних домовленостей з цього приводу немає", - повідомив міністр.



На питання журналіста про те, чи прискорить "нормандську зустріч" визначення дати інавгурації Зеленського, Клімкін зазначив, що воно залежить від українського парламенту.



"Парламент має визначити цю дату, а потім ми будемо дивитись щодо можливої взаємодії в нормандському форматі. Не залежно від дати інавгурації, звичайно, дуже щільний контакт з нашими друзями є, питання тільки в тому, яким чином Росія буде далі обирати тактику", - зазначив він.



Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що запропонує новообраному президенту Володимиру Зеленському власну відставку.