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Щодо взаємодії в "нормандському форматі" можна домовлятись після визначення дати інавгурації - Клімкін

Щодо взаємодії в "нормандському форматі" можна домовлятись після визначення дати інавгурації - Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Наразі ніяких конкретних дат для "нормандських зустрічей" на будь-якому рівні немає. Щодо можливої взаємодії в "нормандському форматі" можна буде домовлятись після визначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив журналістам на полях Київського єврейського форуму, передає кореспондент УНН.

"Я в постійному контакті з французькими друзями, з Куртом Волкером, але на сьогодні, знов таки хочу для всіх підтвердити, ніяких конкретних дат для "нормандських зустрічей" на будь-якому рівні у нас поки що немає. Як тільки ми погодимо порядок денний можливої зустрічі, тоді ми будемо говорити про відповідні дати. На сьогодні ніяких точних домовленостей з цього приводу немає", - повідомив міністр.

На питання журналіста про те, чи прискорить "нормандську зустріч" визначення дати інавгурації Зеленського, Клімкін зазначив, що воно залежить від українського парламенту.

"Парламент має визначити цю дату, а потім ми будемо дивитись щодо можливої взаємодії в нормандському форматі. Не залежно від дати інавгурації, звичайно, дуже щільний контакт з нашими друзями є, питання тільки в тому, яким чином Росія буде далі обирати тактику", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що запропонує новообраному президенту Володимиру Зеленському власну відставку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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