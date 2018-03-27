Ежедневно в Украине совершают около 20 преступлений в сфере незаконного оборота оружия

КИЕВ. 27 марта. УНН. Анализ противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, за последние пять лет показывает, что в среднем ежегодно разоблачается около 6800 преступлений этой категории. Об этом сегодня во время видеоселекторного совещания с руководителями всех структурных и территориальных подразделений полиции рассказал Первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.