Щодня в Україні вчиняють близько 20 злочинів у сфері незаконного обігу зброї

КИЇВ. 27 березня. УНН. Аналіз протидії злочинам, пов’язаним із незаконним обігом зброї, за останні п’ять років свідчить, що в середньому щорічно викривається близько 6,8 тисяч злочинів цієї категорії. Про це сьогодні під час відеоселекторної наради з керівниками всіх структурних та територіальних підрозділів поліції розповів Перший заступник Голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.