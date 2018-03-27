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Щодня в Україні вчиняють близько 20 злочинів у сфері незаконного обігу зброї

Щодня в Україні вчиняють близько 20 злочинів у сфері незаконного обігу зброї

Київ • УНН

 • 8982 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Аналіз протидії злочинам, пов’язаним із незаконним обігом зброї, за останні п’ять років свідчить, що в середньому щорічно викривається близько 6,8 тисяч злочинів цієї категорії. Про це сьогодні під час відеоселекторної наради з керівниками всіх структурних та територіальних підрозділів поліції розповів Перший заступник Голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.

Якщо у 2016 році цей показник скоротився до 6 тисяч злочинів, то вже у 2017 році — зріс до майже 8 тисяч, уточни він.

“Хочу підкреслити, що ефективні результати протидії незаконного обігу зброї та вибухових речовин саме у 2017 році були досягнуті завдяки проведенню цільових відпрацювань на території держави. Під час їхнього проведення фактичні результати вилучення зброї були втричі більшими, аніж під час звичайного режиму роботи підрозділів Нацполіції”, — сказав Аброськін.

Він додав, що за два місяці 2018 року зареєстровано понад 1,2 тисячі таких правопорушень.

Нагадаємо, що зараз в Україні, за даними ГПУ та низки профільних експертів, спостерігається сплеск організованої злочинності.

Екс-керівник ГУБОЗу В.Кур, зокрема, переконаний, що рівень злочинності в Україні сьогодні вищий, ніж в 90-ті.

Ймовірно, саме тому, в НПУ створили новий підрозділ, що має боротися з ОЗУ. Наразі триває конкурс на обрання його очільника.

Згідно з інформацією окремих ЗМІ, очолити новостворений підрозділ по боротьбі з оргзлочинністю може саме Аброськін.

Зауважимо, що за рік вказаний правоохоронець, згідно з його ж декларацією про доходи, збагатів щонайменше у два рази.

Українські Національні Новини

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