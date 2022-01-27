Ежедневное количество случаев COVID-19 в Германии впервые превысило 200 тысяч

ukru
15 марта, 19:03 • 107218 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144511 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124238 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117708 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105280 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101711 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94041 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124702 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127615 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127347 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 48993 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 30471 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 24161 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 50648 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 33253 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124702 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124643 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261815 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291136 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227436 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105431 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127615 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111689 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128944 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130957 просмотра
Актуальное
Ежедневное количество случаев COVID-19 в Германии впервые превысило 200 тысяч

Ежедневное количество случаев COVID-19 в Германии впервые превысило 200 тысяч

Киев • УНН

 • 16006 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В четверг число новых случаев заражения COVID-19 в Германии впервые превысило 200 000 за сутки. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха сообщил о 203 136 положительных тестах за последние 24 часа, что на 69 600 случаев больше, чем в тот же день неделю назад.

Семидневная заболеваемость на 100 000 человек выросла до 1017 из 941 в предыдущий день, в то время как еще 188 человек умерли, в результате чего число погибших с начала пандемии достигло 117 314 человек.

Рост количества случаев COVID-19 привел к нехватке кадров в таких секторах как логистика, охрана здоровья и уход за детьми.

Грузовое подразделение группы авиакомпаний Lufthansa заявило, что кадровый кризис в его хабе во Франкфурте означает, что сейчас компания не может справиться со сортировкой незакрепленных грузов из США, Канады и Европы.

"Несмотря на комплексные профилактические меры, мы сейчас четко ощущаем рост количества заражений", - сообщила Lufthansa Cargo, добавив, что до 15% грузов во Франкфурте пострадали от задержек.

График полетов компании не изменился, как перевозка срочных грузов, таких как органы для трансплантации или грузы с контролируемой температурой.

Конкурирующая компания DHL заявила, что ее работа во Франкфурте и Лейпциге по-прежнему проходит по плану.

Ранее на этой неделе Федерация больниц Германии предупредила, что три четверти больниц сообщают о большем, чем обычно, количестве персонала, который находится в отпуске по болезни.

Дополнение

Около 75% населения Германии получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 — меньше, чем в западноевропейских странах, таких как Франция, Италия или Испания, где аналогичные показатели составляют 80%, 83% и 86%.

В среду немецкие законодатели обсуждали, следует ли вводить обязательные прививки от COVID-19, тогда как протестующие собрались у здания парламента.

Канцлер Олаф Шольц поддерживает обязательные вакцины для лиц в возрасте от 18 лет, но его коалиционное правительство разделилось по этому вопросу.

Много законодателей, в частности некоторые из младших партнеров по коалиции, либеральных свободных демократов, выступают против обязательных вакцин, утверждая, что это нарушает вторую статью конституции, которая гарантирует гражданам контроль за собственным телом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы