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Щоденна кількість випадків COVID-19 у Німеччині вперше перевищила 200 тисяч

Щоденна кількість випадків COVID-19 у Німеччині вперше перевищила 200 тисяч

Київ • УНН

 • 16007 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. У четвер кількість нових випадків зараження COVID-19 у Німеччині вперше перевищила 200 000 за добу. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

Деталі

Інститут інфекційних захворювань Роберта Коха повідомив про 203 136 позитивних тестів за останні 24 години, що на 69 600 випадків більше, ніж того ж дня тиждень тому.

Семиденна захворюваність на 100 000 осіб зросла до 1017 з 941 у попередній день, у той час як ще 188 людей померли, внаслідок чого кількість загиблих з початку пандемії досягла 117 314 осіб.

Зростання кількості випадків COVID-19 призвело до нестачі кадрів у таких секторах, як логістика, охорона здоров'я та догляд за дітьми.

Вантажний підрозділ групи авіакомпаній Lufthansa заявив, що кадрова криза в його хабі у Франкфурті означає, що зараз компанія не може впоратися із сортуванням незакріплених вантажів зі США, Канади та Європи.

"Незважаючи на комплексні профілактичні заходи, ми зараз чітко відчуваємо зростання кількості заражень", - повідомила Lufthansa Cargo, додавши, що до 15% вантажів у Франкфурті постраждали від затримок.

Графік польотів компанії не змінився, як перевезення термінових вантажів, таких як органи для трансплантації або вантажі з контрольованою температурою.

Конкуруюча компанія DHL заявила, що її робота у Франкфурті та Лейпцигу, як і раніше, проходить за планом.

Раніше цього тижня Федерація лікарень Німеччини попередила, що три чверті лікарень повідомляють про більшу, ніж зазвичай, кількість персоналу, який перебуває у відпустці через хворобу.

Доповнення

Близько 75% населення Німеччини отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19 — менше, ніж у західноєвропейських країнах, таких як Франція, Італія чи Іспанія, де аналогічні показники становлять 80%, 83% та 86%.

У середу німецькі законодавці обговорювали, чи слід запроваджувати обов'язкові щеплення від COVID-19, тоді як протестувальники зібралися біля будівлі парламенту.

Канцлер Олаф Шольц підтримує обов'язкові вакцини для осіб віком від 18 років, але його коаліційний уряд розділився з цього питання.

Багато законодавців, зокрема деякі з молодших партнерів коаліції, ліберальних вільних демократів, виступають проти обов'язкових вакцин, стверджуючи, що це порушує другу статтю конституції Німеччини, яка гарантує громадянам контроль за власним тілом.

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