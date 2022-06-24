Чтобы втянуть в войну против Украины: в разведке заявили, что кремль планирует подрыв жилых домов в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. рф попытается втянуть беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
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“По полученным данным рф попытается втянуть беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций относительно инфраструктурных объектов и гражданского населения.
Для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления рф и наемники частных военных компаний, контролируемых пригожиным и шойгу”, — сообщили в разведке.
Детали
По данным ГУР, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории беларуси. То есть, будет использован сценарий аналогичный примененному в россии во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы рф организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических “чеченских боевиков”. Следовательно, российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстрелах дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы.
Это, по мнению кремлевских кураторов “спецоперации”, создаст для лукашенко так называемый “казуc белли”. То есть, формальный повод для разрешения войны. Считается, что в этом случае у самопровозглашенного “президента” беларуси не останется возможности избежать участия в войне.
Имея эту информацию, офицеры Белорусской армии приступили к эвакуации своих семей из Мозыря, сообщили в разведке.
Дополнение
В Министерстве обороны Украины сообщали, что остается опасность возобновления противником наступательных действий против Украины с белорусского направления.