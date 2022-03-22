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Чтобы выполнить ультиматум россии, нужно уничтожить украинский народ – Зеленский

Чтобы выполнить ультиматум россии, нужно уничтожить украинский народ – Зеленский

Киев • УНН

 • 117282 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Для того, чтобы выполнить ультиматум россии, нужно уничтожить всех украинцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью мировым вещателям, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

Цитата

"Когда мы можем остановить эту войну - сейчас это вопрос. Я считаю, что не надо и россии бросать громких фраз, они ни к чему не приведут. Мол, "у нас есть ультиматум, вот есть пункты, выполняйте, и тогда мы закончим войну". Это ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне. Мы все не сможем это сделать. Ультиматум не сможет выполнить Украина. Мы потеряли людей. То есть надо нас всех уничтожить, и тогда ультиматум будет автоматически выполнен", - отметил Зеленский.

Детали

По его словам, выполнение российского ультиматума фактически приведет к уничтожению украинского народа, поэтому он не может быть выполнен физически. Но Украина стремится к миру, поэтому открыта к диалогу. В то же время усиление санкционного давления на россию может нанести серьезный удар по ее экономической и внутриполитической ситуации.

"Если мы хотим мира, надо сесть и говорить. Правильное слово - договариваться. Но договариваться, а не выполнять ультиматум. Это важный момент. В диалоге можно найти компромисс", - подчеркнул президент.

Дополнить

Зеленский сообщал, что на встрече с путиным готов поднимать вопрос Крыма и Донбасса.

Кроме того, президент заявил, что окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и россией будет решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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