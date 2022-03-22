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Щоб виконати ультиматум росії, потрібно знищити український народ – Зеленський

Щоб виконати ультиматум росії, потрібно знищити український народ – Зеленський

Київ • УНН

 • 117283 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Для того, щоб виконати ультиматум росії, потрібно знищити всіх українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю світовим мовникам, передає УНН з посиланням на Офіс президента.

Цитата

"Коли ми можемо зупинити цю війну – зараз це питання. Я вважаю, що не треба й росії кидати гучних фраз, вони ні до чого не приведуть. Мовляв, "у нас є ультиматум, ось є пункти, виконуйте, і тоді ми закінчимо війну". Це ні до чого не приведе, до жодного результату. Питання не в мені… Ми всі не зможемо це зробити. Ультиматум не зможе виконати Україна. Ми втратили людей. Тобто треба нас усіх знищити, і тоді ультиматум буде автоматично виконаний", – зазначив Зеленський.

Деталі

За його словами, виконання російського ультиматуму фактично призведе до знищення українського народу, тому він не може бути виконаний фізично. Але Україна прагне миру, тому відкрита до діалогу. Водночас посилення санкційного тиску на росію може завдати серйозного удару по її економічній та внутрішньополітичній ситуації.

"Якщо ми хочемо миру, треба сісти й говорити. Правильне слово – домовлятися. Але домовлятись, а не виконувати ультиматум. Це важливий момент. У діалозі можна знайти компроміс", – наголосив президент.

Доповненя

Зеленський повідомляв, що на зустрічі з путіним готовий порушувати питання Криму і Донбасу.   

Окрім того, президент заявив, що остаточно компроміси на переговорах між Україною та росією вирішуватиме всеукраїнський референдум. Це стосується питань гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

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