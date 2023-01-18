Чтобы война в Украине закончилась, россия должна проиграть - Шольц

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"Для того, чтобы война закончилась, россия должна проиграть. Поэтому мы постоянно поставляем в Украину большое количество оружия в тесной консультации с нашими партнерами. Это включает системы противовоздушной обороны, такие как Iris-T или Patriot, артиллерию и бронированные боевые машины пехоты, что знаменует глубокий перелом в немецкой внешней политике и политике безопасности", - заявил он.

Детали

Кроме этого, Шольц напомнил, что в конце октября ФРГ вместе с международными экспертами в Берлине работала над разработкой плана Маршалла по долгосрочной реконструкции Украины.

"Платформа основных доноров координирует процесс и в консультациях с Украиной обеспечивает его внедрение", - отметил канцлер.

Дополнение

По словам канцлера, россия уже "полностью провалилась в достижении своих империалистических целей" и добавил, что Украина защищается "с большим успехом и исключительным мужеством".

Шольц отметил, что международный альянс во главе с G7 оказал стране финансовую, экономическую, гуманитарную и военную поддержку. Только Германия в прошлом году предоставила более 12 миллиардов евро, и планирует продолжить поддержку Киева "столько, сколько потребуется", сообщил он.

Напомним

Евродепутаты официально призвали канцлера Германии Олафа Шольца "без промедлений" доставить Украине основные боевые танки Leopard 2, а также современные системы противовоздушной обороны.