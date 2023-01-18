Європарламент офіційно закликав Німеччину надати Україні Leopard 2 та системи ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Євродепутати офіційно закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца "без зволікань" доставити Україні основні бойові танки Leopard 2, а також сучасні системи протиповітряної оборони. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт Європарламенту.
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"Євродепутати закликають до негайного розгортання сучасної зброї і протиповітряної оборони наступного покоління, закликають канцлера Німеччини Шольца без подальших зволікань надати Україні основні бойові танки Leopard 2. Вони наголошують, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні", - йдеться в повідомленні.
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Відповідний заклик міститься в щорічному звіті за 2022 рік "Про реалізацію Спільної політики безпеки і оборони ЄС" (CSDP), який був прийнятий сьогодні, 18 січня. "За" проголосувало 459 депутатів, "проти" - 93, ще 85 утрималися.
Крім цього, Європарламент закликав збільшити військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні та зміцнити свою оборону для протистояння російським загрозам.
"За реакцією ЄС на агресивну війну росії проти України уважно спостерігають автократії по усьому світі. Це сильно вплине на їхню поведінку на міжнародній арені", - повідомляють євродепутати.
Нагадаємо
Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна "опосередковано" залучена до війни в Україні.