Европарламент официально призвал Германию предоставить Украине Leopard 2 и системы ПВО

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"Евродепутаты призывают к немедленному развертыванию современного оружия и противовоздушной обороны следующего поколения, призывают канцлера Германии Шольца без дальнейших проволочек предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2. Они отмечают, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне", - говорится в сообщении.

Детали

Соответствующий призыв содержится в ежегодном отчете за 2022 год "О реализации Совместной политики безопасности и обороны ЕС" (CSDP), который был принят сегодня, 18 января. "За" проголосовало 459 депутатов, "против" - 93, еще 85 воздержались.

Кроме этого, Европарламент призвал увеличить военную, политическую и гуманитарную помощь Украине и укрепить свою оборону для противостояния российским угрозам.

"За реакцией ЕС на агрессивную войну России против Украины внимательно наблюдают автократии по всему миру. Это сильно повлияет на их поведение на международной арене", - сообщают евродепутаты.

Напомним

Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна "косвенно" вовлечена в войну в Украине.