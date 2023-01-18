Новий міністр оборони заявив, що Німеччина "опосередковано" залучена до війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Німеччина "опосередковано" залучена у війну в Україні, заявив призначений міністром оборони країни Борис Пісторіус. Про це пише Anadolu, передає УНН.
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Виступаючи перед журналістами у Ганновері, політик сказав, що усвідомлює відповідальність, покладену на його плечі.
"Міністерство оборони є серйозною проблемою навіть у мирний час, а за часів, коли Федеративна Республіка Німеччина опосередковано залучена у війну, це ще більш актуально", - сказав він.
Пісторіус сказав, що працюватиме над зміцненням збройних сил Німеччини та планує зробити їх здатними вирішувати нові проблеми безпеки.
Доповнення
Канцлер Олаф Шольц у вівторок обрав політика-соціал-демократа новим міністром оборони країни після тісних консультацій із колегами щодо партії.
Пісторіус є міністром внутрішніх справ федеральної землі Нижня Саксонія з 2013 року, а раніше обіймав посаду мера міста Оснабрюк.
Новий міністр отримає свідоцтво про призначення від президента Франка-Вальтера Штайнмайєра у четвер і того ж дня принесе присягу у парламенті.
62-річний політик замінить Крістін Ламбрехт, яка подала у відставку зі своєї посади у понеділок після серії фіаско та політичних провалів.
Ламбрехт зазнала широкої критики з боку опозиційних партій за нездатність виявити лідерство, ігнорування серйозних проблем збройних сил та повільність з постачанням зброї в Україну