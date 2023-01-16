Отставки министра обороны Германии: Шольц "вскоре" назовет преемника

Детали

Шольц, выступая во время визита на завод по производству вооружений на юге Германии, сказал, что сделает "вскоре" публичное заявление.

Шольц поблагодарил Ламбрехт за ее службу и сказал, что очень уважает ее после многих лет совместной работы. И Шольц и Ламбрехт являются членами Социал-демократической партии (СДПГ).

Лидеры правоцентристской оппозиции ХДС/ХСС, которые в течение нескольких месяцев призывали к увольнению Ламбрехт, снова раскритиковали Шольца за то, что он не уволил ее быстрее, и призвали к ее скорейшей замене.

"Теперь нам срочно нужна ясность и компетентность для Бундесвера, поскольку немецкие солдаты должны знать, кто ими руководит", – заявил генеральный секретарь Христианско-демократической партии (ХДС) Марио Чайя телеканалу Welt.

Он утверждал, что нужен скорый преемник, чтобы справиться с будущими проектами вооружений и принимать решения о поставках танков в Украину.

Дополнение

Ламбрехт столкнулась с критикой из-за темпов масштабного плана реинвестирования вооруженных сил и вопроса о поставках немецкого оружия в Украину.

Среди ее ошибок был пост в канун Нового года в Instagram, в котором она обсуждала вторжение россии в Украину, когда на заднем плане разразился праздничный фейерверк. Фотография ее сына, путешествующего на борту военного вертолета, также попала в отрицательные заголовки.

В своем заявлении об отставке Ламбрехт не извинилась, а обвинила СМИ в своем решении уйти в отставку.

57-летняя Ламбрехт возглавила министерство обороны, когда в конце 2021 года к власти пришло нынешнее коалиционное правительство. Ранее она была министром юстиции в последнем кабинете бывшего канцлера Ангелы Меркель и некоторое время возглавляла министерство по делам семьи.