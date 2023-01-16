Отставки министра обороны Германии: Шольц "вскоре" назовет преемника
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подала в отставку в понедельник после нескольких месяцев растущей критики по поводу ее компетентности в должности и публичных заявлений. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что у него уже есть "четкое представление" о том, как заменить Ламбрехт в должности министра обороны. Об этом УНН информирует ссылаясь на DPA.
Детали
Шольц, выступая во время визита на завод по производству вооружений на юге Германии, сказал, что сделает "вскоре" публичное заявление.
Шольц поблагодарил Ламбрехт за ее службу и сказал, что очень уважает ее после многих лет совместной работы. И Шольц и Ламбрехт являются членами Социал-демократической партии (СДПГ).
Лидеры правоцентристской оппозиции ХДС/ХСС, которые в течение нескольких месяцев призывали к увольнению Ламбрехт, снова раскритиковали Шольца за то, что он не уволил ее быстрее, и призвали к ее скорейшей замене.
"Теперь нам срочно нужна ясность и компетентность для Бундесвера, поскольку немецкие солдаты должны знать, кто ими руководит", – заявил генеральный секретарь Христианско-демократической партии (ХДС) Марио Чайя телеканалу Welt.
Он утверждал, что нужен скорый преемник, чтобы справиться с будущими проектами вооружений и принимать решения о поставках танков в Украину.
Дополнение
Ламбрехт столкнулась с критикой из-за темпов масштабного плана реинвестирования вооруженных сил и вопроса о поставках немецкого оружия в Украину.
Среди ее ошибок был пост в канун Нового года в Instagram, в котором она обсуждала вторжение россии в Украину, когда на заднем плане разразился праздничный фейерверк. Фотография ее сына, путешествующего на борту военного вертолета, также попала в отрицательные заголовки.
В своем заявлении об отставке Ламбрехт не извинилась, а обвинила СМИ в своем решении уйти в отставку.
57-летняя Ламбрехт возглавила министерство обороны, когда в конце 2021 года к власти пришло нынешнее коалиционное правительство. Ранее она была министром юстиции в последнем кабинете бывшего канцлера Ангелы Меркель и некоторое время возглавляла министерство по делам семьи.