Отставки министра обороны Германии: Шольц "вскоре" назовет преемника

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 20359 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 76042 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 117654 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 117193 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 266687 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133103 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121765 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372221 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83725 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136444 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
0м/с
77%
Популярные новости

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77676 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 17036 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12891 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12583 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 14032 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 266687 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293451 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372221 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347773 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395043 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77688 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111586 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130841 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170481 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79704 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Отставки министра обороны Германии: Шольц "вскоре" назовет преемника

Киев • УНН

 • 482911 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подала в отставку в понедельник после нескольких месяцев растущей критики по поводу ее компетентности в должности и публичных заявлений. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что у него уже есть "четкое представление" о том, как заменить Ламбрехт в должности министра обороны. Об этом УНН информирует ссылаясь на DPA.

Отставки министра обороны Германии: Шольц "вскоре" назовет преемника

Детали

Шольц, выступая во время визита на завод по производству вооружений на юге Германии, сказал, что сделает "вскоре" публичное заявление.

Шольц поблагодарил Ламбрехт за ее службу и сказал, что очень уважает ее после многих лет совместной работы. И Шольц и Ламбрехт являются членами Социал-демократической партии (СДПГ).

Лидеры правоцентристской оппозиции ХДС/ХСС, которые в течение нескольких месяцев призывали к увольнению Ламбрехт, снова раскритиковали Шольца за то, что он не уволил ее быстрее, и призвали к ее скорейшей замене.

"Теперь нам срочно нужна ясность и компетентность для Бундесвера, поскольку немецкие солдаты должны знать, кто ими руководит", – заявил генеральный секретарь Христианско-демократической партии (ХДС) Марио Чайя телеканалу Welt.

Он утверждал, что нужен скорый преемник, чтобы справиться с будущими проектами вооружений и принимать решения о поставках танков в Украину.

Дополнение

Ламбрехт столкнулась с критикой из-за темпов масштабного плана реинвестирования вооруженных сил и вопроса о поставках немецкого оружия в Украину.

Среди ее ошибок был пост в канун Нового года в Instagram, в котором она обсуждала вторжение россии в Украину, когда на заднем плане разразился праздничный фейерверк. Фотография ее сына, путешествующего на борту военного вертолета, также попала в отрицательные заголовки.

В своем заявлении об отставке Ламбрехт не извинилась, а обвинила СМИ в своем решении уйти в отставку.

57-летняя Ламбрехт возглавила министерство обороны, когда в конце 2021 года к власти пришло нынешнее коалиционное правительство. Ранее она была министром юстиции в последнем кабинете бывшего канцлера Ангелы Меркель и некоторое время возглавляла министерство по делам семьи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.22
Bitcoin
$76,312.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,991.80
Ethereum
$1,473.05