Відставки міністра оборони Німеччини: Шольц "невдовзі" назве наступника

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 5258 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 20332 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 42153 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 50197 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 60589 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 103971 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 58905 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 123156 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 87113 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 65266 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 65056 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 53107 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 124052 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 58235 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 54840 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 5112 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 103919 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 124637 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 123122 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 238908 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 55275 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 58647 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 34308 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 38256 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 53445 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Відставки міністра оборони Німеччини: Шольц "невдовзі" назве наступника

Київ • УНН

 • 482911 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала у відставку в понеділок після кількох місяців зростаючої критики щодо її компетентності на посаді та публічних заяв. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що він уже має "чітке уявлення" про те, як замінити Ламбрехт на посаді міністра оборони. Про це УНН інформує посилаючись на DPA.

Відставки міністра оборони Німеччини: Шольц "невдовзі" назве наступника

Деталі

Шольц, виступаючи під час візиту на завод із виробництва озброєнь на півдні Німеччини, сказав, що зробить "невдовзі" публічну заяву.

Шольц подякував Ламбрехт за її службу і сказав, що дуже поважає її після багатьох років спільної роботи. І Шольц, і Ламбрехт є членами Соціал-демократичної партії (СДПН).

Лідери правоцентристської опозиції ХДС/ХСС, які протягом кількох місяців закликали до звільнення Ламбрехт, знову розкритикували Шольца за те, що він не звільнив її швидше, і закликали до її якнайшвидшої заміни.

"Тепер нам терміново потрібна ясність і компетентність для Бундесверу, оскільки німецькі солдати повинні знати, хто ними керує", - заявив генеральний секретар Християнсько-демократичної партії (ХДС) Маріо Чайя телеканалу Welt.

Він стверджував, що потрібен швидкий наступник, щоб упоратися з майбутніми проектами озброєнь та приймати рішення про постачання танків до України.

Доповнення

Ламбрехт зіткнулася з критикою через темпи масштабного плану реінвестування збройних сил і питання про постачання німецької зброї в Україну.

Серед її помилок був пост напередодні Нового року в Instagram, у якому вона обговорювала вторгнення росії в Україну, коли на задньому плані вибухнув святковий феєрверк. Фотографія її сина, що подорожує на борту військового вертольота, також потрапила до негативних заголовків.

У своїй заяві про відставку Ламбрехт не вибачилася, а натомість звинуватила ЗМІ у своєму рішенні піти у відставку.

57-річна Ламбрехт очолила міністерство оборони, коли наприкінці 2021 року до влади прийшов нинішній коаліційний уряд. Раніше вона була міністром юстиції в останньому кабінеті колишнього канцлера Ангели Меркель і якийсь час очолювала міністерство у справах сім'ї.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24