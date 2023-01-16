Відставки міністра оборони Німеччини: Шольц "невдовзі" назве наступника
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала у відставку в понеділок після кількох місяців зростаючої критики щодо її компетентності на посаді та публічних заяв. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що він уже має "чітке уявлення" про те, як замінити Ламбрехт на посаді міністра оборони. Про це УНН інформує посилаючись на DPA.
Деталі
Шольц, виступаючи під час візиту на завод із виробництва озброєнь на півдні Німеччини, сказав, що зробить "невдовзі" публічну заяву.
Шольц подякував Ламбрехт за її службу і сказав, що дуже поважає її після багатьох років спільної роботи. І Шольц, і Ламбрехт є членами Соціал-демократичної партії (СДПН).
Лідери правоцентристської опозиції ХДС/ХСС, які протягом кількох місяців закликали до звільнення Ламбрехт, знову розкритикували Шольца за те, що він не звільнив її швидше, і закликали до її якнайшвидшої заміни.
"Тепер нам терміново потрібна ясність і компетентність для Бундесверу, оскільки німецькі солдати повинні знати, хто ними керує", - заявив генеральний секретар Християнсько-демократичної партії (ХДС) Маріо Чайя телеканалу Welt.
Він стверджував, що потрібен швидкий наступник, щоб упоратися з майбутніми проектами озброєнь та приймати рішення про постачання танків до України.
Доповнення
Ламбрехт зіткнулася з критикою через темпи масштабного плану реінвестування збройних сил і питання про постачання німецької зброї в Україну.
Серед її помилок був пост напередодні Нового року в Instagram, у якому вона обговорювала вторгнення росії в Україну, коли на задньому плані вибухнув святковий феєрверк. Фотографія її сина, що подорожує на борту військового вертольота, також потрапила до негативних заголовків.
У своїй заяві про відставку Ламбрехт не вибачилася, а натомість звинуватила ЗМІ у своєму рішенні піти у відставку.
57-річна Ламбрехт очолила міністерство оборони, коли наприкінці 2021 року до влади прийшов нинішній коаліційний уряд. Раніше вона була міністром юстиції в останньому кабінеті колишнього канцлера Ангели Меркель і якийсь час очолювала міністерство у справах сім'ї.