Відставки міністра оборони Німеччини: Шольц "невдовзі" назве наступника

КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала у відставку в понеділок після кількох місяців зростаючої критики щодо її компетентності на посаді та публічних заяв. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що він уже має "чітке уявлення" про те, як замінити Ламбрехт на посаді міністра оборони. Про це УНН інформує посилаючись на DPA.