Министр обороны Германии подала в отставку

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"Сегодня я попросила федерального канцлера об увольнении с должности федерального министра обороны", - сказала Ламбрехт в кратком заявлении.

В заявлении Ламбрехт в понедельник указывается, что "месяцы внимания СМИ" к ее персоне "вряд ли позволяют освещать факты и обсуждать" вопросы Бундесвера и решения в сфере политики безопасности.

"На первом плане должен быть ценный труд воинов и многих мотивированных людей в области обороны", - указала она.

Meldung - Bundesministerin der Verteidigung Christine Lambrecht erklärt: pic.twitter.com/9Je7Pvjlux

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Ламбрехт находилась у власти около 13 месяцев. Ее критиковали не только за массовую нехватку техники и нерешительный курс в поставках вооружений в Украину. Ее поведение на работе также критиковалось в министерстве. Видео с новогодними поздравлениями от министра, воспринятое как неудачное, недавно снова усилило давление на нее, отмечает AFP.

СМИ сообщали о планах Ламбрехт уйти в отставку с вечера пятницы. С тех пор были предположения о ряде возможных преемников. Лидер партии Ларс Клингбайль, министр труда Губертус Хайль, военный комиссар Ева Хёгль, политик Вольфганг Шмидт и парламентский государственный секретарь в федеральном министерстве обороны Семтье Мёллер были названы от СДПГ.

После федерального министра по делам семьи Анны Шпигель ("Зеленые") Ламбрехт (СДПГ) стала вторым членом кабинета, ушедшим в отставку в правительстве канцлера Олафа Шольца.