Міністр оборони Німеччини подала у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт написала заяву про відставку, попросивши її у канцлера ФРН Олафа Шольца. Заяву опублікувало оборонне відомство Німеччини, пише УНН.
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"Сьогодні я попросила федерального канцлера звільнення з посади федерального міністра оборони", - сказала Ламбрехт у короткій заяві.
У заяві Ламбрехт у понеділок вказується, що "місяці уваги ЗМІ" до її особи "навряд чи дозволяють висвітлювати факти та обговорювати" питання Бундесверу та рішення у сфері політики безпеки.
"На першому плані має бути цінна праця воїнів і багатьох мотивованих людей в області оборони", - вказала вона.
Meldung - Bundesministerin der Verteidigung Christine Lambrecht erklärt: pic.twitter.com/9Je7Pvjlux— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 16, 2023
Доповнення
Ламбрехт перебувала при владі близько 13 місяців. Її критикували не лише за масовий брак техніки та нерішучий курс у постачанні озброєнь в Україну. Її поведінка на посаді також критикувалася в міністерстві. Відео із новорічними привітаннями від міністра, сприйняте як невдале, нещодавно знову посилило тиск на неї, відзначає AFP.
ЗМІ повідомляли про плани Ламбрехт піти у відставку з вечора п'ятниці. З того часу були припущення про низку можливих наступників. Лідер партії Ларс Клінгбайль, міністр праці Губертус Хайль, військовий комісар Єва Хьогль, політик Вольфганг Шмідт і парламентський державний секретар у федеральному міністерстві оборони Сємтьє Мьоллер були названі від СДПН.
Після федерального міністра у справах сім'ї Анни Шпігель ("Зелені") Ламбрехт (СДПН) стала другим членом кабінету, який пішов у відставку в уряді канцлера Олафа Шольца.