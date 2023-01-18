Новый министр обороны заявил, что Германия "косвенно" вовлечена в войну в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Германия "косвенно" вовлечена в войну в Украине, заявил назначенный министром обороны страны Борис Писториус. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.
Детали
Выступая перед журналистами в Ганновере, политик сказал, что осознает ответственность, возложенную на его плечи.
"Министерство обороны является серьезной проблемой даже в мирное время, а во времена, когда Федеративная Республика Германия косвенно вовлечена в войну, это еще более актуально", - сказал он.
Писториус сказал, что будет работать над укреплением вооруженных сил Германии и планирует сделать их способными решать новые проблемы безопасности.
Дополнение
Канцлер Олаф Шольц во вторник избрал политика-социал-демократа новым министром обороны страны после тесных консультаций с коллегами по партии.
Писториус является министром внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония с 2013 года, а ранее занимал должность мэра города Оснабрюк.
Новый министр получит свидетельство о назначении от президента Франка-Вальтера Штайнмайера в четверг и в тот же день принесет присягу в парламенте.
62-летний политик заменит Кристин Ламбрехт, которая подала в отставку со своего поста в понедельник после серии фиаско и политических провалов.
Ламбрехт подверглась широкой критике со стороны оппозиционных партий за неспособность проявить лидерство, игнорирование серьезных проблем вооруженных сил и медлительность с поставками оружия в Украину