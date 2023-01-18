Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно - канцлер Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки це необхідно, заявив у Давосі канцлер Олаф Шольц, передає УНН з посиланням на dpa.
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"Україна захищається з великим успіхом та вражаючою мужністю", - заявив Шольц політичній та діловій еліті на щорічному Всесвітньому економічному форумі.
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За його словами, зусилля України, підкріплені реакцією міжнародних союзників Києва, призвели до того, що росія "вже повністю зазнала невдачі у досягненні своїх імперіалістичних цілей".
Він вказав на підтримку, яку надали Україні країни "Великої сімки", наголосивши, що торік Німеччина виділила 12 мільярдів євро.
"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - сказав він.
Зазначимо, що Шольц - єдиний лідер G7, який цього року виступив у Давосі.