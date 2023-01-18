Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно - канцлер Шольц
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, заявил в Давосе канцлер Олаф Шольц, передает УНН со ссылкой на dpa.
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"Украина защищается с большим успехом и впечатляющим мужеством", - заявил Шольц политической и деловой элите на ежегодном Всемирном экономическом форуме.
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По его словам, усилия Украины, подкрепленные реакцией международных союзников Киева, привели к тому, что россия "уже полностью потерпела неудачу в достижении своих империалистических целей".
Он указал на поддержку, которую оказали Украине страны "Большой семерки", отметив, что в прошлом году Германия выделила 12 миллиардов евро.
"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно", - сказал он.
Отметим, что Шольц - единственный лидер G7, который в этом году выступил в Давосе.