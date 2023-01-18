Щоб війна в Україні закінчилася, росія повинна програти — Шольц
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у Швейцарії заявив, що для того, щоб війна в Україні закінчилася, росія повинна програти, передає УНН.
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"Для того, щоб війна закінчилася, росія має програти. Тому ми постійно постачаємо в Україну велику кількість зброї в тісній консультації з нашими партнерами. Це включає системи протиповітряної оборони, такі як Iris-T або Patriot, артилерію та броньовані бойові машини піхоти, що знаменує глибокий перелом у німецькій зовнішній політиці та політиці безпеки", - заявив він.
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Крім цього, Шольц нагадав, що наприкінці жовтня ФРН разом з міжнародними експертами у Берліні працювала над розробкою плану Маршалла щодо довгострокової реконструкції України.
"Платформа основних донорів координує процес і в консультаціях з Україною забезпечує його впровадження", - зазначив канцлер.
Доповнення
За словами канцлера, росія вже "повністю провалилася в досягненні своїх імперіалістичних цілей" і додав, що Україна захищається "з великим успіхом і винятковою мужністю".
Шольц зауважив, що міжнародний альянс на чолі з G7 надав країні фінансову, економічну, гуманітарну та військову підтримку. Лише Німеччина минулого року надала понад 12 мільярдів євро, і планує продовжити підтримку Києва "стільки, скільки буде потрібно", повідомив він.
Нагадаємо
Євродепутати офіційно закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца "без зволікань" доставити Україні основні бойові танки Leopard 2, а також сучасні системи протиповітряної оборони.