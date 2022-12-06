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Что нужно сделать с букмекерскими компаниями, которые поддерживают ОПЗЖ – мнение нардепов

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Букмекерские компании, которые поддерживают ОПЗЖ и имеют российские корни, не должны работать как в Украине, так и в других европейских государствах. Об этом журналистам УНН сообщили нардепы из “Слуги народа”.

Детали

По мнению народного депутата Геннадия Касая, одной из таких компаний есть букмекеры 1xBet, которым уже аннулировали лицензии, однако еще не наложили санкции.

Цитата

“Все, что касается русни, которая поддерживает режим путина, – их нужно искоренять, запрещать. Они не должны присутствовать на наших рынках и наших территориях. Почему же тогда в Украине до сих пор фактически работает 1xBet, я не знаю, однако мое мнение, что они, как и любой другой бизнес страны, который поддерживает режим путина, не должны здесь присутствовать”, – сообщил Касай.

Как отметил еще один нардеп Анатолий Костюх, такие компании вообще не имеют права работать в любых странах Европы.

“Мы должны законным способом искоренять бизнес страны-агрессора. Бизнес врага не должен работать в нашей и вообще в европейских странах”, – подчеркнул он.

В то же время нардеп Юрий Здебский подчеркнул, что украинская правоохранительная система должна не только инициировать полное закрытие 1xBet, но и заняться их бенефициарами.

“Я против партии ОПЗЖ. Я за то, чтобы законным способом лишить их мандатов. Относительно российских компаний – аналогия та же. Российский бизнес не должен быть здесь. У нас есть правоохранительная система, которая должна работать. Она должна добраться до бенефициаров и сделать свои юридические заключения и правовые решения”, – заявил Здебский.

Добавим

Букмекерская контора 1xBet помогала уже запрещенной в Украине партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” заводить средства в Украину, подчеркивают журналисты.

Учитывая, что СБУ недавно разоблачила “ботоферму” ОПЗЖ, созданную для дискредитации руководства Украины и расшатывания общественно-политической ситуации, деньги 1xBet могли использовать для этого также.

Ранее букмекеров разоблачили в связях со страной-агрессором. Однако под санкции ни они, ни их владельцы до сих пор не попали.

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