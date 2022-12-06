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Що треба зробити з букмекерськими компаніями, які підтримують ОПЗЖ – думка нардепів

Що треба зробити з букмекерськими компаніями, які підтримують ОПЗЖ – думка нардепів

Київ • УНН

 • 1014300 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Букмекерські компанії, які підтримують ОПЗЖ та мають російське коріння, не повинні працювати як в Україні, так і в інших європейських державах. Про це журналістам УНН повідомили нардепи зі “Слуги народу”.

Деталі

На думку народного депутата Геннадія Касая, однією з таких компаній є букмекери 1xBet, яким вже анулювали ліцензії, однак ще не наклали санкції.

Цитата

“Все, що стосується русні, яка підтримує режим путіна, – їх потрібно викорінювати, забороняти. Вони не мають бути присутні на наших ринках та на наших територіях. Чому ж тоді в Україні досі фактично працює 1xBet, я не знаю, однак моя думка, що вони, як і будь-який інший бізнес країни, яка підтримує режим путіна, не повинні бути тут присутні”, – повідомив Касай.

Як зазначив ще один нардеп Анатолій Костюх, такі компанії взагалі не мають права працювати в будь-яких країнах Європи.

“Ми повинні в законний спосіб викорінювати бізнес країни-агресора. Бізнес ворога не повинен працювати в нашій і взагалі в європейських країнах”, – наголосив він.

Водночас нардеп Юрій Здебський підкреслив, що українська правоохоронна система має не лише ініціювати повне закриття 1xBet, а й зайнятися їхніми бенефіціарами.

“Я проти партії ОПЗЖ. Я за те, аби в законний спосіб позбавити їх мандатів. Щодо російських компаній – аналогія та ж сама. Російський бізнес не повинен бути тут. У нас є правоохоронна система, яка повинна працювати. Вона повинна добратися до бенефіціарів і зробити свої юридичні заключення і правові рішення”, – заявив Здебський.

Додамо

Букмекерська контора 1xBet допомагала нині забороненій в Україні партії “Опозиційна платформа – За життя” заводити кошти в Україну, наголошують журналісти.

З огляду на те, що СБУ нещодавно викрила “ботоферму” ОПЗЖ, яку створили для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації, гроші 1xBet могли використовувати для цього також.

Раніше букмекерів викрили у зв’язках з країною-агресором. Однак під санкції не вони, ні їхні власники і досі не потрапили.

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